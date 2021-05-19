В новую школу Миасса открыт набор учащихся

Учебный год здесь начнется 1 сентября 2022 года

В Миассе идет строительство школы и детского сада в северной части города. Образовательный комплекс возводится на средства компании «Папилон». Планируется, что занятия в школе начнутся 1 сентября 2022 года, а набор открыт уже сейчас.

О записи желающих обучаться в новом образовательном комплексе объявило управление образования города Миасса.

«Предварительная запись не является основанием для зачисления. В соответствии с законом, в первую очередь будут зачислены обучающиеся, которые территориально будут относиться к новому образовательному учреждению, затем все желающие при наличии свободных мест. Закрепление микрорайона будет обозначено в феврале 2022 года», — пояснили в ведомстве.

Здание представляет собой единый комплекс на 640 учеников и 160 дошколят. Школа будет работать в одну смену, для начальных классов планируется запуск «продленки». Ученики смогут выбрать разные направления внеурочной деятельности, а допобразование будет концентрироваться на спортивном и техническом направлениях.

«Проект предусматривает наличие площадок для волейбола, баскетбола, тенниса, гимнастики, а также беговой дорожки и поля для мини-футбола. Оснащение образовательных аудиторий будет отвечать современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу», — поясняет представитель управления образования.

Детский сад оснастят современным оборудованием, укомплектуют новой мебелью и игрушками.