В Новосибирске построят школу по проекту челябинских инженеров

Она рассчитана на 825 мест

Челябинские инженеры спроектировали школу, которая будет построена в Новосибирске. Учебное заведение рассчитано на 825 учащихся с 5‑го по 11‑й классы. Во время разработки проекта конструкторы учли потребности маломобильных групп населения, сделав безбарьерную среду. Об этом сообщила специалист по коммуникациям проектной группы «Урал» Наталья Купцова.

Проектировщики сделали подробную виртуальную 3D‑модель здания и его элементов (Building Information Model).

«В цифровом варианте проекта для заказчика и инженеров доступны проекции и виды, которые не всегда видны „на бумаге“, что сводит к минимуму недочеты в работе. Также при таком подходе удалось сократить срок проверки результата работ заказчиком и ускорить процесс прохождения государственной экспертизы. А значит, дальнейшее строительство и ввод объекта в эксплуатацию тоже реализуется в оптимально короткие сроки», — сказала Наталья Купцова.

Проект школы победил в номинации «Архитектурно-строительные и инженерные проекты объектов капитального строительства с применением технологий информационного моделирования» Всероссийского конкурса Ассоциации Экспертно-аналитического центра проектировщиков «Проектный портал».