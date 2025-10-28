В новом ЖК Магнитогорска появилась улица 100‑летия Магнитки

Названия также получили и другие дороги города

В Магнитогорске появилось сразу несколько новых улиц и проездов. Одну из них назвали в честь 100-летия города, сообщает Магнитогорское городское собрание депутатов.

Эта улица появится в жилом микрорайоне на территории парка «Притяжение», так же как и еще одна — проезд Курортный.

Изменения в топонимике коснулись и Орджоникидзевского района. В поселке Дзержинского появилась улица Кипарисовая, а в Карадырском — два проезда: Каменистый и Можжевеловый. Проезд в районе Белорецкого шоссе, где ходит муниципальный транспорт, получил название Резервный.

Ранее в Магнитогорске шесть улиц, два проезда и восемь дорог в жилом районе «Созвездие» получили свои названия. А в Челябинске наконец-то наметился прогресс в решении проблемыс дорогой по улице Клайнав микрорайоне Парковом.