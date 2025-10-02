В новом созыве ЗСО Челябинской области шесть участников СВО и восемь женщин

На первом заседании регионального парламента представили новых народных избранников

«В целом состав Законодательного cобрания региона обновился ровно наполовину. В составе нового созыва шесть участников СВО. Надеюсь, те, кто проявил себя на защите интересов Родины, проявят себя и на ответственном направлении законотворческой работы. Наши базовые приоритеты — медицина, образование, социальная сфера, открытие творческого потенциала наших земляков», — отметил в приветственном слове губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Один из ветеранов СВО — Денис Моисеев — избран первым заместителем председателя Собрания.

Своим видением дальнейшей работы с корреспондентом ИА «Первое областное» поделился один из ветеранов боевых действий — Александр Заозеров.

«Как участник СВО, я хотел бы привнести опыт, полученный на полях сражений. От нас ждут в первую очередь чувство единства. Вольемся в работу, будем трудиться. Созыв необычный в этот раз, как минимум половина депутатов — это новички. Поэтому будем держаться вместе, трудиться и вливаться в работу. Многие из участников СВО — герои программы „Герои Южного Урала“. Она направлена не только на передачу знаний о госуправлении, но и на воспитание в каждом участнике чувства правовой ответственности. Мы прошли войну и принесли этот опыт в гражданскую жизнь. У всех нас одна цель, мы сражались на благо нашей страны. Теперь мы будем сражаться за каждого гражданина нашей области здесь и сейчас», — сказал Александр Заозеров.

В областном парламенте восемь женщин. Одна из них — Светлана Буравова, руководитель регионального отделения «Движения первых».





«Я очень рада, что у меня сейчас есть возможность участвовать на областном уровне в законотворчестве, продвигать интересы наших детей, молодежи, родителей и тех, кто действительно любит наш регион, желает его делать только лучше и, конечно, всегда готов к конструктивному диалогу», — отметила она.

Светлана не исключила возможность объединения женщин-депутатов для обсуждения совместных проектов. Тем более есть большие и амбициозные задачи.