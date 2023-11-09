В новом районе Магнитогорска до конца года построят детский сад

«Спальные» окраины обеспечивают инфраструктурой

До конца 2023 года в 147-м микрорайоне Магнитогорска (южная часть города) сдадут новый детский сад на 290 мест. Рядом с ним также началось строительство школы на 1224 ребенка, сообщается на сайте местной администрации.

Детский сад создается по нацпроекту «Демография». На объекте полностью завершены общестроительные работы и отделка помещений, установлена сантехника. Сейчас в садик завозят мебель и закупают для него необходимое оборудование. На улице смонтированы игровые площадки. Продолжается благоустройство прилегающей территории.

Школа строится прямо через забор от детсада. На текущий момент возведен бетонный каркас первых двух этажей. Образовательное учреждение создается по так называемому казанскому проекту — с нестандартной планировкой здания и уникальными пространственными решениями.

«Строительство этих объектов — это важный шаг в развитии южной части Магнитогорска. Создание полноценной инфраструктуры, которая включает в себя дороги и образовательные учреждения, позволит обеспечить комфортные условия и новоселам, и тем, кто уже сейчас проживает в этих микрорайонах», — подчеркнул глава города Сергей Бердников.

О сроках завершения строительства школы в 147-м микрорайоне в мэрии не сообщили.