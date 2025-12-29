В новом году челябинский зоопарк откроется 2 января

Звери уйдут «на каникулы» всего на два дня

Челябинский зоопарк откроет свои двери в 2026 году 2 января. Он будет работать в режиме праздничных дней.

На зверей можно будет посмотреть с 10 до 19 часов (кассы работают до 18:00). Детский контактный зоопарк открыт с 11 до 16 часов (пройти можно до 15:30) при температуре не ниже −10℃.

А вот 31 декабря и 1 января зоопарк не работает.

После январских праздников зверинец вернется к зимнему режиму работы: с 10 до 18 часов в будни и с 10 до 19 с пятницы по воскресенье (в любой из дней кассы закрываются на час раньше). Детский контактный зоопарк после праздников работает с пятницы по воскресенье с 11 до 16 часов, если температура опустится не ниже −10℃, а также не будет осадков и сильного ветра.