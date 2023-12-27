В новом челябинском парке Дружбы открылся новогодний городок

После перезагрузки общественная территория стала местом проведения праздников

В парке Дружбы, что в Тракторозаводском районе Челябинска, открылся новогодний ледовый городок. В этом году он посвящен русским сказкам и обзавелся полноценной горкой, чего раньше не было. Как рассказала ИА «Первое областное» начальник отдела культуры администрации Тракторозаводского района Елена Маркова, местом проведения праздников парк стал после обустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

По словам Елены Марковой, впервые ледовый городок в парке Дружбы построили в декабре 2021 года — после завершения первого этапа строительства. Нынешний — уже третий по счету. Его населили сказочными персонажами, главный из которых — Змей Горыныч, символизирующий наступающий год Черного Дракона. На территории парка также поместили скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и различные аттракционы.

«Из особенностей городка можно отметить горку. В прошлом году у нас ее не было из-за того, что не успевали ее зарегистрировать. Не стали рисковать. А этой зимой построили», — рассказала собеседница агентства.

Напомним, что парк Дружбы начали строить на ЧТЗ весной 2021 года на месте старого кладбища. Раньше там была импровизированная прогулочная зона, которую обустроили сами жители. По программе ФКГС на территории площадью 6 гектаров сделали освещение, заасфальтировали дорожки, оборудовали детские и спортивные площадки, скейт-парк, установили в центре амфитеатр и высадили несколько сотен новых деревьев. Это самый дорогой и масштабный благоустроительный проект в истории Тракторозаводского района.