В Новогорном простятся с погибшим на Украине ефрейтором

28-летний Никита Чудайкин посмертно представлен к ордену Мужества

27 апреля во Дворце культуры поселка Новогорного под Озерском пройдет гражданская панихида памяти ефрейтора Никиты Чудайкина. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили Первому областному информагентству в администрации Озерска.



По данным администрации, Никита в свое время учился в озерском лицее, жил в деревне Татыш, входящей в состав Озерского городского округа. Подписав контракт, он успел дослужиться до ефрейтора. По сведениям местного военкомата, молодой человек посмертно представлен к ордену Мужества.