В новогоднюю ночь в Челябинской области пройдет сильный снег и потеплеет до +1 градуса

В регионе объявили экстренное предупреждение

В ночь на 1 января в Челябинской области будет тепло, при этом погода будет снежной и ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре. В связи с обильными осадками в регионе объявлено экстренное предупреждение.

«Ночью 1 января в отдельных районах Челябинской области прогнозируется сильный снег, мокрый снег, временами с дождем, на дорогах сильные заносы, гололед»,— сообщили синоптики.

В Челябинской области в новогоднюю ночь столбики термометров покажут от −5 до −10 градусов, на юге потеплеет до +1 градуса. Облачно, снег, местами сильный. На юге снег с дождем. Возможны метели. На дорогах гололед и снежные заносы. Днем 1 января температура воздуха будет варьироваться от −3 до +2 градусов. Местами небольшой мокрый снег, метели. На дорогах гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 1 января также пройдет снегопад, возможны метели. Столбики термометров покажут −5...−7 градусов. В понедельник днем будет около 0 градусов и небольшой снег. Ветер от 7 до 12 метров в секунду юго-западного направления.