В новогоднюю ночь в Челябинской области прогнозируют прохладную погоду без осадков

Днем 31 декабря в регионе возможен небольшой снег

Сегодня, 31 декабря, в Челябинской области пройдет небольшой снег. Синоптики регионального Гидрометеоцентра прогнозируют потепление до −8°C. В новогоднюю ночь осадков не ожидается.

Днем в регионе столбики термометров покажут −8, −13°C, в низинах похолодает до −16°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске днем температура воздуха составит −11, −13°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В новогоднюю ночь в Челябинской области будет облачная погода без осадков. Температура воздуха составит −17, −22°C, на крайнем западе будет значительно теплее — до −11°C. Такая же погода будет и в Челябинске.