В новогоднюю ночь с улиц Челябинска вывезли 1,5 тысячи тонн снега

Синоптики обещают еще два снежных дня

Минувшей ночью дорожные службы чистили город от свежего снега. Эта работа будет продолжена в течение дня, сообщает городской Комитет дорожного хозяйства.

«С улиц областного центра вывезено 1475 тонн снега. Сейчас на улицах Челябинска работает 166 единиц техники и 223 дорожных рабочих», — говорят в мэрии.

Рабочие проводят механизированную очистку дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров и прилотковой части.

По данным синоптиков Челябинского гидрометцентра, осадки в Челябинске ожидаются 1 и 2 января. Оставшаяся часть зимних каникул, скорее всего, будет бесснежной.