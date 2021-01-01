Минувшей ночью дорожные службы чистили город от свежего снега. Эта работа будет продолжена в течение дня, сообщает городской Комитет дорожного хозяйства.
«С улиц областного центра вывезено 1475 тонн снега. Сейчас на улицах Челябинска работает 166 единиц техники и 223 дорожных рабочих», — говорят в мэрии.
Рабочие проводят механизированную очистку дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров и прилотковой части.
По данным синоптиков Челябинского гидрометцентра, осадки в Челябинске ожидаются 1 и 2 января. Оставшаяся часть зимних каникул, скорее всего, будет бесснежной.