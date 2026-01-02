В новогоднюю ночь на Южном Урале девочек родилось в 2,5 раза больше мальчиков

Всего на границе 2025-2026 года на свет появилось 14 малышей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился праздничной статистикой: в первые часы 2026 года в регионе появились на свет 14 новорожденных. Среди них — 10 девочек и 4 мальчика.

Первой новогодней жительницей Южного Урала стала девочка, родившаяся в Миассе уже в 00:25. Малышка весит 3610 граммов. А последним ребёнком ушедшего года стал мальчик, который появился на свет вечером 31 декабря в областном перинатальном центре Челябинска.

«Это новогоднее чудо. Здоровья малышам, сил и радости родителям. И отдельное спасибо врачам и медицинским сестрам, которые в праздничную ночь были на своём посту», — отметил Алексей Текслер.

Ранее мы сообщали, что на Южном Урале по поручению губернатора с 1 января 2026 года на 4% проиндексируют социальные пособия для семей с детьми. Размеры господдержки обнародовал Минсоц, посмотреть их можно тут.