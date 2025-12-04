В новогоднюю ночь челябинцы увидят, как Луна закроет скопление звезд Плеяды

﻿Такое случается раз в 18 лет

Челябинцы в новогоднюю ночь могут увидеть не только праздничные салюты, но и покрытие Луной звездного скопления Плеяды. Раз в 18 лет спутник подходит ближе к Плеядам и закрывает их на некоторое время, сообщает ТАСС ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

«Покрытие произойдет прямо в новогоднюю ночь, а точнее в новогодний вечер 31 декабря, вскоре после того, как стемнеет. Луна в фазе около 88% процентов и скопление Плеяды уже успеют подняться достаточно высоко для комфортных наблюдений в телескоп или бинокль. При этом при наблюдении или съемке покрытия для стабилизации изображения лучше использовать штатив или астрономическую монтировку», — пояснил Михаил Маслов.

Плеяды располагаются в созвездии Тельца и являются самыми молодыми образованиями во Вселенной. При этом яркие звезды известны людям с древности — их изображения находили еще в наскальной живописи. Челябинцы могут увидеть скопление в момент, когда Луна наклоняется примерно в пять градусов.

На какое-то время Луна закроет скопление, и этот момент будет отчетливо виден через бинокль или телескоп. Через некоторое время Плеяды снова появятся.