В новогодние праздники все челябинские развлекательные заведения соблюдали ковидные ограничения

Подробнее о проверках сообщили на аппаратном совещании

В новогодние праздники все развлекательные заведения Челябинска соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. Также обслуживание клиентов в ночные часы осуществлялось исключительно навынос. Об этом сегодня, 11 января, во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Результаты рейдов по проверке санитарно-эпидемиологического режима в развлекательных учреждениях в новогодние праздники: 47 предприятий было проверено, нарушений не выявлено, соответственно констатируем, что бизнес ответственно отнесся к рекомендациям, за что им спасибо»,— сказал чиновник.

Кроме того, другие челябинские предприятия тоже соблюдали все правила: так, перед новогодними праздниками было проверено 281 предприятие разных типов, и санитарно-эпидемиологический режим соблюдали 99%.

Отметим, с сегодняшнего дня бары и рестораны могут возобновить работу в ночные часы. Однако проводить вечеринки и корпоративы по-прежнему запрещено. Подробнее об этом читайте здесь.