В новогодние праздники количество мусора в Челябинской области выросло на треть

Коммунальщики посетовали, что вовремя вывозить мешало бездорожье и припаркованные у баков авто

За время новогодних каникул с 1 по 8 января 2023 года регоператор по обращению с ТКО вывез с территории Челябинского кластера более 11 тыс. тонн бытовых отходов. Это на 3 тыс. тонн больше, чем за тот же период в декабре прошлого года, сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе компании «Центр коммунального сервиса».

Для вывоза мусора в праздничные дни регоператор привлекал дополнительную технику и увеличивал количество рейсов. Тем не менее избежать переполнения мусорных баков удавалось не всегда. Мешали заметенные дороги, снежные навалы во дворах и припаркованные у контейнерных площадок машины.

«В сельской местности работу мусоровозов в основном осложняли сугробы, неочищенные проезды, снежная колея от легкового транспорта. В городах препятствием для мусоровозов являлись снежные навалы возле контейнеров, которые образовывались после прохождения снегоуборочной техники», — пояснили в пресс-службе.

За первую декаду января в ЦКС насчитали около 2 тыс. случаев, когда опустошить баки не получалось из-за бездорожья. Также отмечено более 500 фактов блокирования легковым транспортом подъездных путей к контейнерам.