В новогодние праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда

На одном из них можно отправиться в резиденцию Деда Мороза

В январе в Челябинске увеличат количество поездов в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск. Как рассказали в ЮУЖД, дополнительные рейсы отправятся по самым популярным маршрутам.

Так, в Москву можно будет уехать 2 и 9 января на поездах № 288/287 и № 298/297 (обратные рейсы 3 и 11 января соответственно). А поезд № 291/292 будет отправляться из Челябинска 27 и 28 декабря, а затем 2, 5 и 9 января, обратно из Москвы — 29 и 30 декабря, затем 4, 7, 11 января.

В Санкт-Петербург пустят маршрут № 192/191: отправление из Челябинска 1 января, обратно — 7-го числа. В Нижневартовск будет ходить поезд № 546/545 (отправление туда — 26 декабря, 7 и 11 января, обратно из Нижневартовска — 8 и 12 января).

Также в Челябинск пустят дополнительный поезд из Приобья. В столицу Южного Урала он отправится 30 декабря.

А вот в Великий Устюг к Деду Морозу можно будет поехать на поезде № 518/517 Челябинск — Котлас. Отправление 4 января, обратно — 6-го.