В новогодние каникулы железнодорожники добавят «Ласточек» на маршруте Челябинск — Магнитогорск

Дополнительная пара скоростных электричек отправится уже 29 декабря

Свердловская пригородная компания назначила дополнительные «Ласточки» Челябинск — Магнитогорск в связи с высокой популярностью маршрута. С 29 декабря в уик-энд, предпраздничные и праздничные дни будет курсировать третья пара поездов.

«В этом году рейсы отправятся 29, 30 и 31 декабря, в новогодние каникулы — с 2 по 8 января — новые „Ласточки“ будут курсировать ежедневно. Время отправления из Челябинска — 12:35, прибытия в Магнитогорск — 16:55; старт в Магнитогорске — 11:30, прибытие в Челябинск — 15:50. Время местное», — говорится в сообщении СПК.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы-1.