В новогодние каникулы 576 южноуральцев стали донорами крови

Часть из них уже переболели COVID-19, и их плазма поможет поставить на ноги пациентов с таким же диагнозом

В Челябинской области 576 жителей стали донорами крови за прошедшие новогодние каникулы. В банк Челябинской областной станции переливания поступило 259 литров крови. Среди доноров было 48 человек, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Все они сдали ковидную плазму, которой хватит для лечения 132 тяжелых пациентов с коронавирусом.

«Сейчас мы работаем в штатном режиме и ждем доноров всех групп крови и резус-факторов, но особенно имеющих I и II группы крови», — сообщил главный трансфузиолог Министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Жителей Челябинской области приглашают посетить выездные донорские акции, которые пройдут в Коркино, Красногорском, Чебаркуле и Аргаяшском районе. Также в ближайшее время пункты для кроводачи будут работать на ЧТПЗ и заводе «Сигнал». Доноров также ожидают на стационарных отделениях в Челябинске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Сатке и Южноуральске.

Подробно ознакомиться с условиями для того, чтобы стать донором, можно на сайте Челябинской областной станции переливания крови.