В ночь перед Крещением в Челябинской области похолодает до −29 градусов

Днем 19 января в регионе будет тепло

В четверг, 19 января, в отдельных районах Челябинской области в ночные часы похолодает до −29 градусов. Днем температура воздуха заметно поднимется. Сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему не обещают.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до 17—22 градусов со знаком минус, на юге ожидается понижение температуры от −24 до −29°C, в горах будет до −12°C. Днем потеплеет до минус 3—8 градусов Цельсия, на юге прогнозируют до −13°C. Малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в четверг синоптики также обещают малооблачную погоду, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит около −19°C, в дневные поднимется до 6—8 градусов с отрицательным значением. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.