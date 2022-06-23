В ночь на 24 июня с Земли будет видно парад планет

В последний раз пять планет выстраивались в линию 18 лет назад

В ночь на 24 июня в небе над Землей можно будет увидеть парад из пяти планет. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся в ряд, и их будет видно невооруженным взглядом (но лучше все же через телескоп или бинокль). Старт — в 02:30 по местному времени.



В широтах Челябинской области (55° с. ш.) планеты будет видно с 02:30, но мелко. Поэтому без опыта наблюдения парад можно пропустить. Ближе к рассвету, в 3:30, космические тела снова пропадут с горизонта.

4 июля 2020 года над Землей прошел полный парад планет: все планеты Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон — выстроились в ряд. В следующий раз девять планет будут видны с Земли невооруженным глазом только в 2161 году. Следующий большой парад из пяти планет случится пораньше — в 2040 году.