В ночь на 20 мая закроют на ремонт железнодорожный переезд на станции Баландино

Он не будет доступен 8 часов

Аварийный ремонт дефектных рельсов на 135 км станции Баландино проведут с 22 часов 19 мая до 6 часов 20 мая. На это время движение автотранспорта через переезд будет полностью остановлено, сообщили в администрации Челябинска.

Объехать закрытый участок можно двумя путями. Водителям предлагают пользоваться трассой 75к-139 или Курганским шоссе Р-254. Эти дороги связывают поселки Баландино и Береговой.

Городские власти просят автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом временных неудобств.





Схема пресс-службы администрации Челябинска