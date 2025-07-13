В ночь на 14 июля в Челябинской области похолодает до +4°C

Днем будет выше +20°C, но пройдут дожди

Предстоящая ночь в отдельных районах Челябинской области выдастся холодной. Днем синоптики обещают умеренное тепло, а где-то и жаркую погоду. В отдельных районах могут пройти кратковременные дожди. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на понедельник температура опустится до +14°C, днем может подняться до +24°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер умеренный северо-западного направления.

В горах и низинах Челябинской области предстоящей ночью может похолодать до +4°C. На остальной территории — от +9 до +14°C. Днем градусники покажут +21...+26°C. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. В целом ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Вероятны усиления до 12 метров в секунду.