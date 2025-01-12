В низинах -15°C, на севере до +1°C: погода в Челябинской области 13 января

Местами ветер усилится

В понедельник, 13 января, температура воздуха на территории Челябинской области будет распределяться неравномерно: где-то воздух прогреется до плюсовых значений, а где-то ожидается легкий морозец, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью на севере области будет от −11 до −16°C, на юге — от −14 до −19-ти. В горах градусники покажут около −4°C, а в низинах — около −25-ти. Днем в северных районах может потеплеть до +1°C, в низинах обещают до −15°C. На остальной территории будет от −5 до −10°C. Переменная облачность, без осадков. Локально туманы и изморозь. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске погода существенно не изменится: ночью ожидается около −11°C, днем — от −2 до −4°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4—7 метров в секунду.