В Нижнем Уфалее построят новую школу

Алексей Текслер поручил, чтобы объект был готов уже в 2025 году

В поселке Нижний Уфалей в 2025 году будет построена новая школа. Принципиальное решение по этому вопросу принято, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«По школе в Нижнем Уфалее есть обращение жителей. Соответствующее поручение министерству строительства я отдал. Сама школа там небольшая, там два корпуса — один из них чуть ли не XIX века постройки, другой — 40-е годы прошлого века — понятно, что никакой модернизации эти объекты уже не подлежат», — сказал Алексей Текслер.

Кроме того, по словам губернатора, в Нижнем Уфалее со следующего года начнется газификация.

«Есть большая потребность, сегодня тоже принципиальное решение в этой части принято», — заявил губернатор.

Также Алексей Текслер побывал сегодня в гимназии № 7 Верхнего Уфалея, где открыли инженерный класс. И пообещал, что на Южном Урале разработают профориентационную программу для учеников инженерных классов.