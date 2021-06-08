В Кыштыме борются за сохранение центра для скалолазания

Здание комплекса, в котором он расположен, снесут для строительства нового ФОКа

В городе Нижний Кыштым уже в этом году начнется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Инвестором выступает Русская медная компания. Здание старого ФОКа снесут, поэтому сейчас из него выселяют скалолазный центр.

Центр «СкАла» широко известен среди любителей этого вида спорта. Он базировался в здании местного спорткомплекса, которое принадлежит местному предпринимателю, который принял решение его продать. Теперь центр должен съехать, но руководство пока не знает — куда.

«В секции занимаются дети и взрослые, причем не только города Кыштыма, но и Озерска, Каслей и других близлежащих городов... Такого скалодрома нет рядом нигде, такая высота только на одном скалодроме в Челябинске, и больше нигде в нашей области. К нам на соревнования приезжают даже из Екатеринбурга, и хвалят, нравятся трассы, нравится обстановка... Самое сложное было сообщить это детям. Ведь узнала о сносе 1 июня, а о том, что нужно отсюда съехать только сегодня»,— написала основатель центра Алла Алферова на своей странице в соцсетях.

В течение двух недель скалолазный центр должен покинуть здание. Никто не гарантирует, что в проекте нового ФОКа будет помещение под этот вид спорта. Пока же спортсмены попрощались на период летних каникул. Основатели скалодрома пишут прошение в администрацию округа о необходимости сохранить центр и собирают подписи горожан.

Администрация Кыштымского городского округа пообещала подобрать помещения под работу центра к сентябрю, причем на безвозмездной основе.

«Жители района Нижнего Кыштыма давно ждали строительства нового современного физкультурно-спортивного комплекса. Работы должны начаться уже в текущем году. Старый ФОК, собственником которого является предприниматель С. М. Комаров, подлежит выкупу и сносу. В ФОКе для скалолазного центра арендовала помещение А. Ш. Алферова. Он возобновит работу после летних каникул, с сентября на базе одного из муниципальных учреждений. В настоящее время решаются вопросы с помещением под временное размещение центра на условиях безвозмездного пользования», — прокомментировали ситуацию представители администрации.

Напомним, в этом году Кыштым уже чуть не остался без единственного в городе бассейна. Помещение было продано юрлицу из Краснодара в числе объектов конкурсной массы, пока новый собственник сдал здание с бассейном в аренду за 5 тысяч рублей в месяц.