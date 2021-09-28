В нескольких районах Челябинска на дорогах затруднено движение

Сервис «Яндекс. Пробки» показывает заторы в 7 баллов

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» по городу на 18:30 наблюдаются пробки в 6 баллов. В центре Челябинска сервис показывает крупные семибалльные пробки на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы.

Так же заторы образовались на перекрёстке улиц Труда и Цвиллинга. Челябинцы едут с работы домой, этим объясняется трудная ситуация на дороге.

На пересечении Свердловского тракта и улицы Северный луч с 14:58 идут ремонтные работы по правой полосе, поэтому движение там может быть затруднено.

Крупных ДТП в черте города на 18:30 не замечено.