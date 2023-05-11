В нескольких городах Челябинской области объявили режим НМУ

О неблагоприятных метеорологических условиях предупредили и в столице региона

В пяти городах Челябинской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологический условиях I степени. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии региона.

Режим НМУ объявили с 19 часов 11 мая до 19 часов 12 мая в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше.

При неблагоприятных метеоусловиях загрязняющие вещества накапливаются в воздухе, особенно в приземном слое. При НМУ I степени промышленные предприятия должны снижать выбросы на 15—20% от установленных нормативов. В Минэкологии отметили, что компании приостанавливают часть производственных процессов.

Специалисты Минэкологии ведут круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха.

Напомним, ранее стало известно, что ТЭЦ в Челябинской области выдадут льготные кредиты на оборудование для очистки выбросов. Государство поможет провести модернизацию предприятий.

Утром 11 мая в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области потушили крупный пожар, бушевавший почти шесть суток. С огнем боролись сотрудники МЧС, лесники и добровольцы.