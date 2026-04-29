В некоторых регионах России ограничат продажу алкоголя в майские праздники

В основном ограничения касаются мест массовых гуляний

В преддверии майских праздников и Дня Победы несколько регионов России вводят временные ограничения на продажу алкоголя. Меры различаются: от полного запрета 1 и 9 мая до локальных ограничений в местах проведения массовых гуляний.

В Иркутске алкоголь нельзя будет купить на самих праздничных площадках и в радиусе ста метров от них, передает irk.ru. Ограничение будет действовать 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая. 9 мая запрет охватит ключевые городские пространства с 08:00 до 23:00. В перечень вошли сквер имени Кирова, бульвар Гагарина, площадь у памятника Александру Третьему, остров Юность, улица Нижняя Набережная, территория возле дома № 2 на улице Чкалова, площадь имени графа Сперанского и сквер на Чудотворской. Для разных районов города в День Победы установили свой почасовой график ограничений.

Пермский край вводит полный запрет на розничную продажу алкоголя 1 мая. Исключение сделают только для заведений общественного питания, где спиртное можно будет приобрести для потребления на месте.

На Ямале под ограничения с этого года попадают общероссийские праздники и памятные дни. Алкоголь не будут продавать 1 и 9 мая, а также 1 июня, 12 июня, в День молодёжи, День физкультурника, 1 сентября и 4 ноября.

В Москве ввели точечные ограничения. В праздничные выходные с 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы, алкоголь запретят продавать в местах проведения массовых мероприятий и в расположенных рядом магазинах. Ограничения также коснутся продажи слабоалкогольных напитков и пива.

В Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга) алкоголь не будут продавать нигде в городе оба праздничных дня — 1 и 9 мая.

Власти регионов призывают граждан и гостей с пониманием отнестись к временным мерам, направленным на обеспечение безопасности и правопорядка в праздничные дни. За нарушением ограничений последует административная ответственность.