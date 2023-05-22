В некоторых районах Челябинской области до 26 мая сохранят статус чрезвычайной пожарной опасности

Регион ждет 30‑градусная жара

Синоптики регионального Гидрометцентра предупредили, что в Челябинской области установится температура до 32°C. В некоторых районах до 26 мая сохранится режим чрезвычайной пожарной опасности.

«22—26 мая на всей территории Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале)», — отметили в Гидрометцентре.

При этом июнь в Челябинской области ожидается прохладным. Напомним, столбики термометров не поднимутся выше +24 градусов.