В небе над Челябинской областью вечером 2 декабря заметили российский триколор

Явление запечатлели на фото в Кунашакском районе

В небе над Кунашакским районом Челябинской области накануне, на закате, жители наблюдали уникальное атмосферное явление, напоминающее российский флаг. Горизонт окрасился в три четкие широкие полосы — красную, синюю и белую.

Автор фотографии, запечатлевшей это зрелище, Ильдар Гиматов, отметил символичность момента. Явление появилось прямо в канун Дня Неизвестного Солдата, который отмечается в России 3 декабря.

Многие пользователи социальных сетей, увидевшие снимок, сочли это добрым и патриотическим знаком.