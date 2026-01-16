В небе над Челябинской областью установилось полярное сияние

В зимние месяцы явление наиболее заметно

Кадр с полярным сиянием сделан вечером 16 января из поселка Остроленского в Нагайбакском районе. Красные лучи видны в правой части снимка, сделанного в рамках проекта STARVISOR.

«Повышенная геомагнитная активность позволяет сейчас наблюдать полярное сияние в средних широтах», — говорится в телегра-канале STARVISOR.

Красные лучи хорошо заметны в правой части кадра. Полыхающее небо становится видимым обычно не ранее 22:00 и чаще всего активнее всего именно в период с 22:00 до 03:00 часов ночи. Это время, когда атмосфера достаточно стабильна, а магнитные бури обычно проявляют максимальную активность.