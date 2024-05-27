В небе над Челябинском пройдет невидимый парад планет

Такое явление бывает раз в 20 лет

В начале июня в небе над Челябинской областью (как и всей планетой) пройдет уникальное явление — большой парад планет. Все планеты будут находиться вблизи Солнца по одну от него сторону — в радиусе 90 градусов. Что можно будет увидеть южноуральцам и во сколько наблюдать за явлением, рассказала сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

Парад планет — это такое положение планет на небе, когда они находятся в одном секторе. Это определение также означает, что небесные тела одновременно можно будет увидеть с Земли. Если в этот сектор попадают три планеты, то это малый парад планет, если больше трех — большой парад.

Некоторые сервисы по наблюдению за астрономическими явлениями утверждают, что с помощью бинокля или телескопа можно будет разглядеть Нептун и Уран, а остальные планеты — невооруженным глазом в течение нескольких дней.

Однако в Московском планетарии отмечают, что увидеть парад планет на дневном небе будет невозможно, потому что все небесные тела перекроют яркие лучи солнца. Только Сатурн можно будет наблюдать менее часа очень низко над горизонтом прямо перед восходом Солнца.