Посетителям национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области запретили выходить на воду на любых плавсредствах из-за периода нереста. Запрет начал действовать в минувшие выходные до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Также в Зюраткуле запрещено вылавливать любые биологические ресурсы. Исключение — порыбачить можно с плотины озера Зюраткуль поплавковыми удочками. На одного человека должно приходиться не более двух крючков.
Кроме того, посетителям пока запрещен проезд по дорогам, ведущим к рекам Малый Кыл и Черный Кыл.
Государственные инспекторы контролируют соблюдение нерестового периода в усиленном режиме. В случае обнаружения нарушений они имеют право составлять протоколы.