В нацпарке «Зюраткуль» временно запретили выход на воду на любых плавсредствах

Начался нерестовый период

Посетителям национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области запретили выходить на воду на любых плавсредствах из-за периода нереста. Запрет начал действовать в минувшие выходные до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Также в Зюраткуле запрещено вылавливать любые биологические ресурсы. Исключение — порыбачить можно с плотины озера Зюраткуль поплавковыми удочками. На одного человека должно приходиться не более двух крючков.

Кроме того, посетителям пока запрещен проезд по дорогам, ведущим к рекам Малый Кыл и Черный Кыл.

Государственные инспекторы контролируют соблюдение нерестового периода в усиленном режиме. В случае обнаружения нарушений они имеют право составлять протоколы.