В нацпарке «Зюраткуль» усилили пожароопасный режим

Посетителей просят строго соблюдать правила пожарной безопасности

На территории национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области установили IV класс пожарной опасности из-за жаркой и сухой погоды и риска возникновения пожаров. Государственными инспекторами усилено патрулирование по охране лесов, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Леса этим летом горели по всей России. Национальный парк „Зюраткуль“ эта беда, к счастью, миновала — пожаров не было, вводить запреты на посещение туристами не приходилось. Но сейчас, чтобы ситуация не усугубилась, туристам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, установленные на территории национального парка»,— рассказали представители нацпарка.

Туристам запрещено организовывать стоянки на вершинах хребтов и разводить костры, оставлять легковоспламеняющийся мусор, разводить огонь в своих мангалах. Спички и окурки необходимо сразу же тушить и выбрасывать в мусорные контейнеры. Автомобили можно оставлять только на оборудованных местах.

Посетителей, которые заметили возгорание, просят сразу же сообщать о произошедшем в МЧС по телефону 112 и в администрацию нацпарка «Зюраткуль» по номеру 8 (902) 897-25-77.