В нацпарке Зигальга живут 400 белок и полторы сотни зайцев

Чтобы посчитать лесных обитателей, сотрудники нацпарка за два месяца прошли более 80 км

На Зигальге посчитали обитателей: в национальном парке в 2025 году живут 402 белки, 11 волков, 146 зайцев, 29 куниц, а еще — лоси, рыси, косули, сообщает пресс-служба охраняемой территории.

«С января по март сотрудники отделов науки и охраны нацпарка прошли 83 километра пересеченной местности, чтобы посчитать следы своих подопечных. Работу учетчиков осложняла погода — температура воздуха колебалась от минус 20 до минус семи градусов, а высота сугробов — от 35 до 80 сантиметров», — рассказали в НП.

Сведения, полученные в результате маршрутного учета, необходимы, чтобы понимать, как меняется численность «лесного населения», которая зависит от множества факторов: погоды, количества снега, мешающего добывать корм, хищников, сезонных миграций.

Кроме того, эта информация требуется, например, для понимания, сколько солонцов нужно оборудовать и где их лучше расположить.