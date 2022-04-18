В нацпарке «Зигальга» зацвели первые ветреницы

Туристов попросили не рвать цветы

В национальном парке «Зигальга» распустились первые ветреницы. Представители нацпарка напомнили, что на территории Зигальги встречаются краснокнижные виды ветрениц, и попросили туристов ни в коем случае не рвать редкие цветы с нежными лепестками.

«В национальном парке встречается несколько видов ветрениц, и самая редкая из них — уральская, занесенная в международную, российскую и региональную Красные книги. Так что лучшее, что можно сделать, — это любоваться красотой первоцветов и ни в коем случае не рвать их», — сказали представители «Зигальги».

Сотрудники нацпарка отметили, что научное название ветрениц — анемоны, что переводится как «дочь ветров». Вероятно, назвали их так потому, что лепестки цветов начинают дрожать при малейшем дуновении ветра.

А в национальном парке «Таганай» были замечены первые подснежники. В этом году они зацвели почти по «графику» — в середине апреля. Если погода будет теплой, то уже через неделю на Таганае зацветет ветреница алтайская — вестник таганайской зеленой весны.