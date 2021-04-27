В нацпарке «Зигальга» зацвел душистый волчеягодник

Народных названий у кустарника более тридцати

В национальном парке «Зигальга» зацвел красивый, но очень опасный кустарник — великанов цвет, или, как его называют по-научному, волчеягодник обыкновенный или волчье лыко. Как сообщают в пресс-службе нацпарка, узнать его можно не только по цветкам, но и по аромату.

«Узнать волчеягодник очень легко — во-первых, цвести он начинает раньше своих сородичей, во-вторых, нежно-розовые цветки „сидят“ прямо на голых побегах. За душистый аромат волчеягодник еще называют лесной табак. Но красота его опасна: даже запах цветка может вызвать головокружение»,— сообщают представители «Зигальги».

Специалисты предупреждают, что лучше обходить этот кустарник стороной и любоваться его цветами на расстоянии. Ни в коем случае нельзя делать букеты из волчьего лыка, поскольку при контакте с листьями на коже появятся волдыри. И уж тем более нельзя есть его ярко-красные ягоды — это грозит сильнейшим отправлением и судорогами.