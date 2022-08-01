В нацпарке «Зигальга» ввели повышенный класс пожарной опасности

Туристов просят проявить осторожность в обращении с огнем

В Челябинской области идут дожди, но, несмотря на это, в «Зигальге» зафиксирован пятый класс пожарной опасности. У вершины Поперечной пересохли родники, уровень воды в реках и ручьях сильно упал, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Особенно сложная обстановка в северо-восточной части парка, у границ которой проходят маршруты сплавов. В связи с этим мы просим туристов быть предельно осторожными в обращении с огнем», — отметили сотрудники «Зигальги».

По данным МЧС, при пятом классе пожарной опасности действует запрет на посещение лесов, увеличивается вероятность возникновения природных пожаров, а также загорание мусора, сухой травы по причине неосторожного обращения с огнем.

Напомним, год назад природные пожары в Челябинской области уничтожили 72 жилых дома в поселках Запасное и Джабык Карталинского района. Сотни южноуральцев объединились, чтобы поддержать селян гуманитарной помощью и деньгами, власти приняли решение отстроить погорельцам новые дома.