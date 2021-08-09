В нацпарке «Зигальга» созрели ядовитые ягоды

Туристов призывают быть внимательными и обходить опасный урожай стороной

В лесах национального парка «Зигальга» созрел ядовитый урожай — ягоды краснокнижного воронца колосистого и вороньего глаза. Сотрудники нацпарка предупреждают, что, собирая ягоды, нужно быть предельно внимательными, иначе можно нанести тяжелый вред своему здоровью.

«Если воронец колосистый об опасности предупреждает прямо — неприятным запахом, то вороний глаз иногда может попасть в корзинку с черникой, особенно если сбор идет при плохом освещении. Для человека, решившего попробовать эти ягоды, все может закончиться печально: рвотой, одышкой, состоянием оглушенности. А вот птицы поедают их без всякого вреда, при этом распространяя растения»,— отмечают в пресс-службе «Зигальги».

Отметим, в Средние века люди верили, что вороний глаз может уберечь от чумы и другой заразы, если собрать ягоды в промежуток с 15 августа до 8 сентября. Кроме того, они считали, что растение может «расколдовать заколдованных». В целом вороньего глаза боялись и обходили его стороной.