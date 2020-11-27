В нацпарке «Зигальга» разметили маршруты

Туристы смогут ориентироваться благодаря цветным меткам на тропах.

В национальном парке «Зигальга» маршруты сделали ещё удобнее для туристов. На тропах разместили специальные разноцветные метки, для того чтобы гости нацпарка могли спокойно ориентироваться и следовать по тропе.

«Тропа от Верх-Катавки до горы Антенная, которая начинается в шести километрах от села, на границе парка. Её „приметы“ — метки жёлтого цвета. Бело-сине-белые метки сопровождают туристов на тропе Тюлюк-Поперечная. Простым этот маршрут не назовёшь, потому что его основная часть — это затяжной подъём через лес, почти до самой вершины. Зато потом вас ждут останцы Каменный город, удивительное горное озеро и трёхкилометровый путь по равнинному плато», — сообщают сотрудники «Зигальги».

Кроме того, туристы смогут насладиться видом с горы Поперечная, разглядеть Иремель, долины Юрюзани, хребты Бакты, Большой Уван, Нургуш, а также саму Зигальгу.