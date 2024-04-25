В нацпарке «Зигальга» распустилась краснокнижная сон‑трава

Специалисты рекомендуют не прикасаться к ядовитому растению

В национальном парке «Зигальга» распустилась сон-трава. Растение также носит другое название — прострел раскрытый. О мифах, связанных с цветком, рассказали в пресс-службе нацпарка.



Говорится, что раньше траву клали в изголовье кровати для того, чтобы быстрее уснуть. А ее сок наносили на наконечники копий.

«Название „прострел раскрытый“ связано с легендой о нечистой силе, которая будто бы спряталась под листьями. Один из архангелов метнул туда свою молнию и насквозь прострелил растение. С тех пор нечисть его сторонится», — рассказали в пресс-службе.

Цветки сон-травы распустились на залитых солнцем полянах Зигальги. По словам специалистов, растение занесено в Красную книгу и к тому же ядовито, поэтому к нему лучше не прикасаться.