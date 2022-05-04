В нацпарке «Зигальга» проснулась остромордая лягушка

Амфибии спокойно реагируют на человека

В национальном парке «Зигальга» вышла из спячки остромордая лягушка. Амфибий можно встретить на этой территории повсеместно, сообщили в среду, 4 мая, в пресс-службе нацпарка.

«Сейчас у лягушек пора свадеб. „Женихи“ меняют серо-бурую расцветку на голубую или серебристо-лиловую и, привлекая подруг, начинают издавать самые разнообразные звуки: от бульканья до лая. А когда все заканчивается, съедают собственную шкурку», — рассказали в пресс-службе НП «Зигальга».

Также сотрудники парка добавили, что на человека лягушки реагируют спокойно и чаще всего продолжают заниматься своими делами.

Ранее сообщалось, что с приходом тепла в национальном парке «Зигальга» начался массовый выход из спячки ядовитых гадюк. В одном месте скапливаются десятки этих змей. В пресс-службе нацпарка отметили, что, вопреки стереотипу, они почти неопасны для человека.

