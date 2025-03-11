В нацпарке «Зигальга» привьют от бешенства почти 2 тысячи хищников

Вакцины спрятали внутри угощения

В национальном парке «Зигальга» началась прививочная кампания: в ближайшие дни инспекторы пройдут вдоль звериных троп и разложат вакцины от бешенства, спрятанные в лакомствах. Всего привьют около двух тысяч хищников, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«В глазах лисиц и других животных вакцина выглядит как угощение — маленькая желатиновая ампула надежно спрятана внутри „таблетки“ из смеси говяжьего и свиного жира, рыбной и костной муки»,— уточнили инспекторы.

В нацпарке уточнили, что благодаря такой ампуле животные получат годовой иммунитет.