В нацпарке «Зигальга» появились первые грибы

Собирать сморчки можно будет до середины лета

В Челябинской области начинается грибной сезон. Первые грибы уже появились на территории национального парка «Зигальга» — в его лесах можно встретить сморчки. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Сморчок — стремительный гриб, он быстро появляется и так же быстро исчезает. Так что увидеть его в лесу, а тем более набрать корзинку — большая удача. Но время испытать ее еще есть, „сморчковый“ урожай в „Зигальге“ можно собирать до начала июля», — сообщили представители Зигальги.

Кстати, до сих пор неизвестно, почему грибы семейства моршелловые называются именно сморчками. По одной из версий, название происходит от русского слова «сморщить», а по другой — от немецкого morchel.