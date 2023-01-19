В нацпарке «Зигальга» посчитают животных по их следам

Результаты будут в конце марта

В национальном парке «Зигальга» стартовала перепись населения. Чтобы узнать количество обитающих там животных, специалисты приступили к затирке троп, а потом посчитают оставленные лесными обитателями следы. Работа займет два месяца, сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе парка.

Посчитать предстоит лосей, кабанов, косуль, волков, лисиц, енотовидных собак, рысей, белок, зайцев-беляков, куниц, горностаев, американских норок, глухарей и рябчиков. Для этого на Зигальге проложено десять учетных маршрутов, которые охватывают практически всю территорию парка. Каждую зиму их полностью зачищают, а потом в течение двух месяцев считают оставленные зверьем следы. За это время каждый «переписчик» проходит на лыжах около 100 километров.

По данным прошлогоднего учета, на Зигальге живут 600 белок, 150 зайцев, 100 лосей, 14 косуль, 32 куницы, 6 волков. Итоги нынешнего подсчета станут известны к концу марта.