В нацпарке «Зигальга» оштрафовали сплавщиков-нарушителей из Перми

Свое поведение туристы объяснили несознательностью

Сплав по реке Юрюзань на территории нацпарка «Зигальга» закончился для группы пермских туристов штрафами по 3 тысячи рублей каждому. Не имея разрешения на посещение особо охраняемой природной территории, гости с севера разбили лагерь с костром на нетронутом участке парка, сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе НП «Зигальга».

Нарушителей заметили инспекторы, которые патрулировали парк на лодках. Туристы расположились недалеко от берега: поставили палатки, разожгли огонь. Хотя не могли не знать, что находятся в непростом лесу. На просьбу сотрудников «Зигальги» объяснить свои действия руководитель группы ответил, что он и его друзья просто «не проявили сознательность».

Для более дисциплинированных туристов посещение горного парка вскоре должно упроститься. Напомним, в следующем году дорожники планируют начать асфальтирование ведущей к «Зигальге» дороги Первуха — Меседа — Тюлюк.