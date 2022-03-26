В нацпарке «Зигальга» лисиц прививают от бешенства

Иммунитет животные получат, проглотив приманку

В национальном парке «Зигальга» начали прививать лисиц от бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Для того, чтобы получить иммунитет на год, лисицам нужно будет всего лишь съесть брикет из мясокостной муки, внутри которого находится капсула с препаратом. Как отмечают сотрудники нацпарка, животные проглотят такую вакцину, даже не заметив ее. Передозировка исключена.

«Брикеты с вакциной могут привлечь внимание и других потенциальных переносчиков бешенства — енотовидных собак, волков, медведей»,— добавили представители Зигальги.

Ранее в Миассе и Брединском районе объявили карантин по бешенству. На данный момент там проводится комплекс необходимых мероприятий.