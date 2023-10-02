В нацпарке «Зигальга» дикий медведь вышел к инспекторам

Животное набирает жир для будущей зимней спячки

В национальном парке «Зигальга» местные инспекторы заметили медведя. Косолапый сидел в редком лесочке и что-то жевал. Набор жира для медведей сейчас — первостепенная задача, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Эксперты «Зигальги» отметили, что медведи осенью медлительные. Они готовятся к зимней спячке.

«Осенний “дожор” для косолапых — задача первостепенная и жизненно важная. От ее успешного выполнения зависит, как пройдет зимняя спячка. Потому жуются мишки чуть ли не круглосуточно», — рассказали в пресс-службе нацпарка.





Скоро косолапые обзаведутся теплым подшерстком и начнут искать берлогу.

«Впрочем, если очень нужно, эти увальни могут развить скорость до 60 километров в час. Потому даже осенью не стоит испытывать судьбу и пытаться рассмотреть медведя поближе», — заметили эксперты «Зигальги».

Напомним, этим летом медведи нередко выходили к людям. В конце июля животное появилось на берегу озера Еланчик.