В нацпарке «Таганай» зафиксировали первые признаки весны

Предвесенье уже наблюдалось в январе

В национальном парке «Таганай» в самом разгаре предвесенье: уже который день среднесуточная температура выше −10 градусов. Обычно переход от зимы к весне на Таганае происходит в конце февраля или начале марта, но, как сообщили в телеграм-канале нацпарка, в этом году первым предвесеньем можно было считать половину января с его плюсовыми температурами.

«И хотя в долгосрочном прогнозе пока нет стужи, окончательно прощаться с ней не стоит. Все еще может вернуться — и снегопады, и мороз»,— подчеркнули инспекторы.

Период предвесенья каждый год имеет разную длительность. В 2016 году, например, он затянулся на 52 дня. А в 2013-м прошел всего за 20 дней.