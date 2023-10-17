В нацпарке «Таганай» зафиксировали 20‑летний температурный рекорд

В горах плюсовые показатели в это время — редкое явление

На территории национального парка «Таганай» зафиксировали погодный рекорд. Так тепло здесь не было последние 20 лет, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«На Таганай ненадолго вернулось бабье лето с плюсовыми температурами и солнцем. Похоже, речь может идти об очередном погодном рекорде. Потому что плюсы во второй декаде октября — явление довольно редкое», — рассказал представитель нацпарка.

В 2003 году среднесуточная температура на Дальнем Таганае ближе к 20-м числам октября составляла всего +1,6 градуса. Сегодня у подножия в полдень +11 градусов, на вершине может быть на несколько градусов ниже, поделился наблюдениями представитель «Таганая» с информагентством.

«Впрочем, если верить прогнозам, осень отвлеклась совсем ненадолго. И уже к вечеру вернется вместе с похолоданием», — отметили в нацпарке.

В столице региона тем временем ждут заморозков. По этой причине челябинские дорожники призвали водителей не затягивать с «переобуванием» на зимнюю резину.